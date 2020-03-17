نايف سلوم - الماركسية وتأسيس علم نفس موضوعي*

2020/03/17 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نايف_سلوم من بين أهم مهام الماركسية وأكثرها إلحاحاً واستعجالاً بناء علم نفسي موضوعي حقاً .وهذا الأخير يجب أن يقوم على أسس اجتماعية، وليس على أسس بيولوجية أو فيزيولوجية.على هذا الأساس تواجه الماركسية مهمة شاقة هي البحث عن مقاربة موضوعية ، دقيقة ومرنة في الوقت ذاته، لنفسية الإنسان الذاتية الواعية، والتي عادة ما تكون خاضعة لمناهج الاستبطان النفسي (أي تقاس بما يعبر به الفرد عن نفسه).وباعتبار الوعي واقعة م......

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