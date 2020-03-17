#نايف سلوم - الماركسية وتأسيس علم نفس موضوعي*


#نايف سلوم - الماركسية وتأسيس علم نفس موضوعي*
2020/03/17 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نايف_سلوم من بين أهم مهام الماركسية وأكثرها إلحاحاً واستعجالاً بناء علم نفسي موضوعي حقاً .

وهذا الأخير يجب أن يقوم على أسس اجتماعية، وليس على أسس بيولوجية أو فيزيولوجية.

على هذا الأساس تواجه الماركسية مهمة شاقة هي البحث عن مقاربة موضوعية ، دقيقة ومرنة في الوقت ذاته، لنفسية الإنسان الذاتية الواعية، والتي عادة ما تكون خاضعة لمناهج الاستبطان النفسي (أي تقاس بما يعبر به الفرد عن نفسه).وباعتبار الوعي واقعة م......

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