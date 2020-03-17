أحمد عصيد - الوباء والدعاء

2020/03/17 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_عصيد صدر عن قيادة جماعة "العدل والإحسان" بالمغرب في شخص أمينها العام تصريح يقول فيه إنّ "الأوبئة جند من جنود الله (...) تغضب لله وتنتقم له (...) يسخرها الله ليؤدب بها الإنسان ليرجع إلى مولاه".أي ليمارس وظيفته الحقيقية حسب هذا التيار والتي هي العبادة.طبعا جماعة "العدل والإحسان" ليست جماعة محض دينية، بل هي منظمة دعوية ـ سياسية تطمح إلى الوصول إلى السلطة عبر نقض أسس النظام القائم، وهي بذلك تدخل في إط......

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