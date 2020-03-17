بالفيديو..برهم صالح للزرفي:هذه تحدياتك ومهامك

2020/03/17 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مقاطع من مراسين تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.وقال رئيس الجمهورية موجهاً كلامه للزرفي، اثناء المراسيم التي حضرها عدد من ممثلي الكتل السياسية، ان “امامك مهام وتحديات منها البدء بالانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة قادرة مقتدرة اتمنى لك التوفيق فيها”.

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