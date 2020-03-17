تعرف على أول موقف كردي على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/17 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.وقال بيان مقتضب للكتلة البرلمانية، “يرحب الاتحاد الوطني الكردستاني بتكليف السيد عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كاستحقاق دستوري، وسنتشاور مع القوى الكردستانية و الوطنية الأخرى لتوحيد الموقف”.وقال البيان ان الحوارات “ستؤكد ضرورة دعم […]

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