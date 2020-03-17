بماذا حذر حزب بارزاني”عدنان الزرفي”

2020/03/17 | 21:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني (زعامة مسعود بارزاني)، يوم الثلاثاء، 17 آذار، 2020، من الخطوات التي أفشلت محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة.وقال سلام، إن “الكرد ليست […]

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