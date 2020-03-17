وزارة الهجرة تطلق الدفعة السادسة من منحة العائدين من النزوح الطاريء

2020/03/17 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم اطلاقها صرف منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار لدفعة جديدة من العوائل العائدة من النزوح الطاريء عبر منافذ البطاقة الاليكترونية ( كي كارد ).وقالت مدير دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة ايمان ناجي هندي إن “الوزارة اطلقت منحة العودة للدفعة السادسة للاسر العائدة من النزوح الطاريء ” ، […]

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