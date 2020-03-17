معتصمون من ساحة التحرير يعلّقون تواجدهم

2020/03/17 | 21:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردفع فيروس كورونا المستجد، معتصمون من ساحة التحرير في بغداد، اليوم الثلاثاء 17 آذار/مارس، إلى إعلان تعليق تواجدهم جزئيًا في الساحة وإيقاف كافة الفعاليات والمسيرات والأنشطة الثقافية لحين الانتهاء من أزمة الفيروس، بعد تواجدهم فيها منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

معتصمون من ساحة التحرير: هذا النظام أكد فشلة مجددًا بفضيحة وباء كورونا حيث تجلى للعيان ما حدث من سرقات وفشل بإدارة الدولة

قال البيان الذي صدر عن معتصمين وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "خرجنا منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، بحركة احتجاج لتغيير النظام السياسي الفاسد الحالي، المليء بالأخطاء والكوارث البنيوية في داخل جسده، النظام الذي فشل طوال نحو عقد ونصف في كل اختيار وطني، أمنيًا كان أو صحيًا أو دبلوماسيًا، ويثبت الوقت يومًا بعد آخر أنه ليس أمام العراقيين سوى التغيير الشامل السلمي، من خلال انتخابات مبكرة، ومشاركة شعبية واسعة، تحت ظل قانون انتخابي منصف".

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أضاف البيان أن "هذا النظام أكد فشلة مجددًا بفضيحة وباء كورونا حيث تجلى للعيان ما حدث من سرقات وفشل بإدارة الدولة، فضلًا عن امتناعه حتى اليوم عن غلق الحدود وحركة الطيران مع دول الجوار خصوصًا مع إيران التي تعد بؤرة انتشار الفيروس".

وأكد المعتصمون في البيان، أنه "حتى اللحظة النظام فشل بالتوافق وإنتاج شخصية ايجابية بديلة لرئيس الوزراء المكلل بالدماء، عادل عبد المهدي، وإعادة إنتاج شخوصه بكل اعتباطية وفشل".

وأشار إلى أنه من "منطلق المسؤولية العقلية الواعية والوطنية والأخلاقية، نعلن تعليق تواجدنا الجزئي في ساحة التحرير، بحيث لن تكون لدينا تجمعات كبيرة، مع إيقاف كافة الفعاليات الخاصة من مسيرات ونشاطات ثقافية داخل الساحة وخارجها لحين الانتهاء من الأزمة".

وكشف المعتصمون عن توجههم لـ"تشكيل فرق جوالة مهمتها تطهير وتعقيم كافة الطرق والمحلات في ساحة التحرير ومخارجها، كما دعا أبناء الشعب العراقي إلى الالتزام بإجراءات الوقاية لحين احتواء الوباء والوصول لعلاج يقضي عليه".

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