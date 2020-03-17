أول تعليق من ائتلاف النصر على تكليف الزرفي.. حدد مهام المرحلة

2020/03/17 | 21:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعلق ائتلاف النصر، على تكليف رئيس كتلته في مجلس النواب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

قال ائتلاف النصر إن الزرفي مطابق لشروط الكتل السياسية

وقال ائتلاف النصر في بيان له، إن "تكليف الاخ السيد عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء جاء في ضوء المواصفات التي حددتها الكتل وبسبب وسطية المنهج السياسي الذي ينتمي إليه ويتبعه، رغم الصراعات الكتلوية الحادة".

وأضاف الائتلاف الذي يتزعمه حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، إن "مهام المرحلة الانتقالية هي الأساس بنجاح التكليف، وفي طليعتها تحقيق انتخابات نزيهة وضمان إدارة ناجحة وقوية للدولة بعيدًا عن الفساد ومصالح المحاصصة وفوضى السياقات".

ورأى الائتلاف، أنّ "الإصلاح الذي يطالب به الشعب رهن حكومة نزيهة وفعّالة ومتضامنة مع جمهورها وقواها الخيّرة، كما حدث إبان سنوات الحكم 2014-2018 والتي استطاعت بها الحكومة والشعب والقوى الخيرة من تحقيق النصر بمعارك التحرير وتوحيد البلد والسيادة ومعالجة الأزمة المالية"، فيما أعرب عن أمله "بتضامن وطني جاد لتحقيق أهداف مرحلة انتقالية صالحة ومؤسسة لغد أفضل لشعبنا ودولتنا".

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