2020/03/17 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد المتحدث باسم الجبهة التركمانية، محمد سمعان، اليوم الثلاثاء، امام رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، طريق شاق لغرض تشكيل حكومة عراقية جديدة تختلف عن سابقاتها.وقال سمعان في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الجبهة التركمانية العراقية ترحب بقرار رئيس الجمهورية برهم صالح حول تكليف رئيس كتلة النصر البرلمانية ومحافظ النجف الاسبق عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً".واضاف ان "امام عدنان الزرفي طريق شاق لغرض تشكيل حكومة جديدة تختلف عن سابقاتها من حيث ضرورة ضمها كافة مكونات الشعب العراقي لتكون بادرة خير لتمثيل ارادة الشعب العراقي".وأكد سمعان بأن "النواب التركمان ستتوحد جهودهم لبلورة موقف تركماني موحد تجاه هذا التكليف، وعلى القوى السياسية الابتعاد عن سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع وذلك لخطورة الوضع الحالي مع دول الجوار والتحديات الامنية ضد داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية: امام الزرفي طريق شاق لتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية: امام الزرفي طريق شاق لتشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).