فيروس كورونا يلاحق

2020/03/17 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا في المحافظة.وذكر مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الوبائي في المحافظة".واضاف أن "الإصابات المنوه عنها كانت لثلاث سيدات في السبعين من العمر، إحداهن عائدة من إيران مؤخرا حاملة معها الفيروس، والاثنتان الاخريان تجمعهما درجة قرابة، كانتا ملامستين لاثنتين من أسرتيهما عادتا من الدولة ذاتها، ولم تظهر عليهن أعراض المرض الوبائي في حينها".واشار الى إن "المصابات الثلاث يرقدن حاليا في ردهة الحميات بمدينة الإمام الحسين (ع) الطبية، المخصصة للمصابين بالفيروس ذاته لإكمال علاجهن وحالتهن الصحية مستقرة".وأوضح كاظم إنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع المُلامسين له من عوائلهن، من خلال إجراءات الحجر والاستضافة الطبية في إحدى الأماكن المخصصة لذلك".واكد كاظم في ختام تصريحه ان "عدد الحالات المسجلة في المحافظة، ارتفع الى 9 بعد تسجيل الإصابات الجديدة".

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