مدير صحة الرصافة: المواطن بدأ يعي جيدا خطورة فايروس كورونا

2020/03/17 | 21:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، أن الأسابيع القادمة ستشهد انخفاض اعداد المصابين بفايروس كورونا.وقال الساعدي في حديث لـ”العهد” وتابعته وكالة صدى، إن “15 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الرصافة ببغداد ليرتفع العدد الى 37 حالة إصابة في الرصافة”، مبينا أن “الاصابات الجديدة كانوا لملامسين من عدوى فايروس كورونا”.وأضاف “نجدد مطالبتنا

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