مصرف الرشيد يعلن دعم الحكومة بـ”مليار دينار” لمواجهة كورونا

2020/03/17 | 21:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام مصرف الرشيد اياد محمود هادي، الثلاثاء، عن دعم جهود الدّولة لمواجهة وباء فايروس كورونا بمبلغ (مليار ) دينار عراقي.وقال هادي في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “دعماً لجهود الدّولة لمواجهة وباء فايروس كورونا تم التبرع بمبلغ (مليار ) دينار عراقي تم ايداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض”.وأضاف أن “الحساب

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