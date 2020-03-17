لتزوير العملة.. الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال عصابة شمالي البصرة

2020/03/17 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عصابة لتزوير العملة شمالي محافظة البصرة.وقالت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة الآلي ٣٦ الفرقة التاسعة وبالتعاون مع فوج المغاوير الثاني الفرقة ١٩ من إلقاء القبض […]

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