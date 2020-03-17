2020/03/17 | 21:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، أن فريديريك ميرز المرشح الأبرز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مصاب بفيروس كورونا.وأظهرت الفحوص المخبرية أن ميرز، أحد المرشحين الأوفر حظا لتولي قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ وخلافة ميركل، مصاب بفيروس COVID-19.ونقل متحدث باسم ميرز اليوم الثلاثاء عنه قوله: “أجريت اختبارا يوم الأحد وكانت نتيجته التحاليل إيجابية.سأبقى في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة المرشح لخلافة ميركل بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة المرشح لخلافة ميركل بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).