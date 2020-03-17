ديالى تعلن تسجيل اصابة بفايروس كورونا وسلامة 8 حالات اشتباه

2020/03/17 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الصحة، والبيئة، اليوم الثلاثاء، قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية كافة باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار خلية الازمة المشكلة وفق الامر الديواني رقم (55)، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وجاء في بيان أصدرته الو

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت ادارة مطار محافظة السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، بدء قرار تعليق الرحلات الجوية بموجب قرار لسلطة الطيران المدني.

وقال قسم العلاقات والاتصال في مطار السليمانية الدولي في بيان له "ان سلطة الطيران المدني أصدرت

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت السلطات في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، حجر 20 عاملا من شركة "غازبروم" الروسية، و16 عاملا كرديا، بعد اكتشاف مصاب بكورونا على متن طائرة أقلتهم من قطر.

ونقلت "رووداو" عن مدير عام صحة كرميان، س

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