الصحة: الزيارات الدينية ومواكب الخدمة قد تتسبب بكارثة صحية ونطالب القوات الأمنية باتخاذ إجراءاتها

2020/03/17 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الصحة، والبيئة، اليوم الثلاثاء، قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية كافة باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار خلية الازمة المشكلة وفق الامر الديواني رقم (55)، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، انه "من واجب المسؤولية الوطنية، على قيادات العمليات والقوات الأمنية كافة، والجهاز القضائي اتخاذ اقصى الإجراءات اللازمة، لتنفيذ كافة قرارات اللجنة الخاصة بأزمة كورونا".

للحافظ على حياة المواطنين من خطورة الوضع الوبائي".

ودعت الوزارة، المواطنين الى "الالتزام الكامل بتوجيهات وزارة الصحة، حماية لأرواحهم وارواح عوائلهم، وسلامة المجتمع من الخطر القادم".

بغداد اليوم

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت ادارة مطار محافظة السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، بدء قرار تعليق الرحلات الجوية بموجب قرار لسلطة الطيران المدني.

وقال قسم العلاقات والاتصال في مطار السليمانية الدولي في بيان له "ان سلطة الطيران المدني أصدرت

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت السلطات في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، حجر 20 عاملا من شركة "غازبروم" الروسية، و16 عاملا كرديا، بعد اكتشاف مصاب بكورونا على متن طائرة أقلتهم من قطر.

ونقلت "رووداو" عن مدير عام صحة كرميان، س

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