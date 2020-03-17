محافظ كربلاء يمدد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل

2020/03/17 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الثلاثاء، تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل.

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