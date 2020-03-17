وزارة الصحة تحذر: الزيارات الدينية ومواكب الخدمة قد تتسبب “بكارثة صحية”

2020/03/17 | 21:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحة، والبيئة، اليوم الثلاثاء، قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية كافة باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار خلية الازمة المشكلة وفق الامر الديواني رقم (55)، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “من واجب المسؤولية الوطنية، على قيادات العمليات والقوات الأمنية كافة، والجهاز القضائي اتخاذ اقصى الإجراءات اللازمة، لتنفيذ كافة

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