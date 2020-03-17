محافظ كربلاء يقرر تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل

2020/03/17 | 21:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الثلاثاء، تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل.وقال الخطابي في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “من أجل حفظ سلامة المواطنين من ابناء محافظة كربلاء المقدسة التي هي الاساس فوق كل الاعتبارات والتي تحرص الحكومة المحلية جاهدة على تأمينها، قرر رئيس خلية الازمة المركزية في كربلاء المقدسة محافظ كربلاء

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