التأمين الصحي في سوريا “يتبرأ” من تغطية كورونا

2020/03/17 | 21:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرَّأت مؤسسة التأمين الصحي التابعة للسلطات السورية، من تغطية علاج المصابين بفيروس كورونا.وقال مدير التأمين في المؤسسة “نزار زيود” إن «كل الحالات والأعراض التي تسبق ثبوت إصابة المريض بفيروس

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