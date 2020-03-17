بالفيديو..شاحنات البضائع الايرانية في اقليم كردستان رغم حظر كورونا

2020/03/17 | 21:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم اجراءات اقليم كردستان العراق الصارمة في اغلاق الحدود للحد من انتشار وباء كورونا، اظهرت مقاطع فيديو مصورة وجود شاحانات البضائع في المعابر الحدودية بين العراق وايران.

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