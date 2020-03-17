بولندا تحجر على حكومتها صحيا ..!

2020/03/17 | 21:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..فرضت بولندا حجرا صحيا على جميع أعضاء الحكومة، بعد إصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا.وكان وزير البيئة البولندي مايكل ووس قد أعلن، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، بعد لقائه بأحد العمال.وبذلك تكون الحكومة البولندية هي أول حكومة في العالم تخضع بالكامل للحجر الصحي.

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