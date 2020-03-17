الحرب بالوكالة والتفاوض بالوكالة

2020/03/17 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علي الطويل ان مصطلح الحرب بالوكالة ظهر في القرن الماضي ، وهو مصطلح يعبر عن قيام دولة كبرى بتحريض جماعات محددة او دولة ما لكي تقوم بحرب ومشاركة بقتال دون ان تلعب هي دور رئيسي فيه ، وبذلك يلعب الوكيل دورا مهما في تنفيذ اجندة من وكله بهذه الحرب ، وقد حدثت حروب بالوكالة في […]

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