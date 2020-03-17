كربلاء تمدد حظر التجوال الى منتصف الاسبوع المقبل

2020/03/17 | 21:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى منتصف الاسبوع المقبل.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها قررت "تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل ويستثنى من هذا القرار القوات الامنية والدوائر الخدمية المختصة والصحية والاعلاميين فضلا عن حركة دخول البضائع والمواد الغذائية".وأضافت انها "تهيب بالمواطنين الالتزام بقرارات الخلية والتعاون مع الفرق الصحية والامنية والدفاع المدني".

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