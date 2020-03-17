شرطة واسط تنفذ حملة لمراقبة الاسعار في اسواق المحافظة

2020/03/17 | 21:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها حملة في سوق المحافظة المركزي لمراقبة الاسعار ومحاسبة المخالفين الذين يستغلون الوضع الراهن.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "اسعار الخضراوات والفواكه المعروضة في السوق المركزي في الكوت مستقرة ولم تشهد ارتفاعاً".وأضافت انها "تدعو المواطنين الى تجنب الشائعات التي تروج بهذا الشأن"، مؤكدة "استمرار جولاتها في الاسواق ومتابعة أي حالة ارتفاع غير طبيعية في الاسعار".

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