2020/03/17 | 21:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء من كارثة صحية قد تلحق بالبلاد جراء مواصلة إقامة التجمعات خلال الزيارات الدينية ومواكب الزيارات.

وقالت الصحة في بيان ورد لشفق نيوز، "لاحظنا عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة والحازمة لمنع التجمعات البشرية والتي قد تسبب كارثة صحية وخصوصا الزيارات الدينية ومواكب الزيارة بالرغم من منعها من قبل خلية الأزمة الخاصة بمكافحة الفيروس".

وتابعت الصحة، أن من واجب المسؤولية الوطنية على قيادات العمليات والقوات الأمنية كافة والجهاز القضائي اتخاذ أقصى الإجراءات لتنفيذ كافة قرارات خلية الأزمة، حفاظاً على حياة المواطنين لخطورة الوضع الوبائي.

ودعت الوزارة، المواطنين، إلى الالتزام الكامل بتوجيهات وزارة الصحة حماية لأرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة المجتمع من الخطر.

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