لماذا فسخ طرابزون سبور يفسخ جون اوبي ميكيل؟

2020/03/17 | 21:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد لاعبه النيجيري جون أوبي ميكيل بالتراضي بعدما انتقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي استمرار منافسات الدوري رغم خطر وباء كورونا.طرابزون سبور التركي يفسخ عقد لاعب تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل بعد انتقاده استمرار منافسات الدوري التركي رغم مخاوف #كورونا#الديربي pic.twitter.com/j5bPC61WdQ — برنامج الديربي […]

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