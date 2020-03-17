حكم “المماليك” في زمن الكورونا..!

2020/03/17 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيب العراقي مر التاريخ الإسلامي ـ العربي بفترات مظلمة، إدلَهَم فيها الخطب وكاد الإسلام أن ينتهي من سجلات الوجود، لولا أن الباريء عز وجل؛ قدر حسم الأمر بقرآنه العظيم سلفا، بقوله تبارك وتعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ـ سورة الحجر – الآية 9..“الذكر” ليس هو القرآن الكريم فحسب؛ كما يذهب الى […]

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