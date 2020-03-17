2020/03/17 | 21:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: الزيارات الدينية ومواكب الخدمة قد تتسبب بكارثة صحية ونطالب قوات الأمن باتخاذ إجراءاتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الزيارات الدينية ومواكب الخدمة قد تتسبب بكارثة صحية ونطالب قوات الأمن باتخاذ إجراءاتها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: الزيارات الدينية ومواكب الخدمة قد تتسبب بكارثة صحية ونطالب قوات الأمن باتخاذ إجراءاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).