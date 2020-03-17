2020/03/17 | 21:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلية هيئة الحشد الشعبي تنفذ حملة تعقيم وتطهير وسط الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلية هيئة الحشد الشعبي تنفذ حملة تعقيم وتطهير وسط الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلية هيئة الحشد الشعبي تنفذ حملة تعقيم وتطهير وسط الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).