اجتماع قادة التشكيلات الأربعة في الحشد الشعبي مع ممثل المرجعية الدينية

2020/03/17 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّقت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، على تكليف عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أبدت ترحيبها بهذا التكليف.

وقالت بعثة يونامي، في العراق، بتغريدة عبر تويتر، إن بلاسخارت ترحب بتكليف مرشحٍ لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة.

وأضافت، أن المكلف بتشكيل الحكومة في مواجهة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة، وأن العراق بحاجة ماسة لكابينة وزارية فاعلة.

هذا، وأكدت بلاسخارت، أن الحكومة الجديدة أمامها عمل شاق، والدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح.

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