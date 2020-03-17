شاهد:الامريكيون يتحدون حظر كورونا في فلوريدا “شاطئ ممتلئ”

2020/03/17 | 21:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم الاجراءات الصارمة التي تتخذها الولايات المتحدة لكبح جماح انتشار وباء كورونا، اظهرت مقاطع مصورة من طائرة عمودية الالاف على احدى شواطىء ولاية فلوريدا في تحدٍ واضح لإجراءات منع التجمعات.

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