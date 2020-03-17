اهداف حكومة عدنان الأمريكي( الزرفي ) القادمة

2020/03/17 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمارا جميع الكتل باركت عدنان الزرفي سواء بقناعتها أو بالاكراه الوحيدون من عارضوا تكليفه هم المجاهدين من فصائل المقاومة وعليه ستكون خطة عدنان الزرفي المكلف برئاسة الوزراء القادمة كالآتي: القضاء او تحجيم او اقصاء مجاهدي و قيادات الحشد الشعبي عن بكرة ابيهم : يعد هذا الملف الأول و الأهم في حكومة الزرفي القادمة حيث سيعمل […]

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