محافظ ديالى يعلن تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة الاسواق والتجارة في المحافظة

2020/03/17 | 21:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان لمتابعة حركة الاسواق والالتزام بتوجيهات خلية الازمة.

وأكد التميمي في رسالة الى اهالي المحافظة وتلقت "الغد برس" نسخة منها "على ضرورة الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر من خلية الأزمة، في المحافظة او من خلية الأزمة المركزية".

ودعا التجار في المحافظة الى "الالتزام وعدم رفع الأسعار"، مبيناً انه "سيتم معاملة المخالف وفق القوانين والقرارات النافذة".

وبين انه "تم تشكيل لجان مختصة من القضاة ورؤساء الوحدات الادارية وكذلك قيادة العمليات والشرطة لمتابعة حركة الأسواق والإلتزام بتوجيهات خلية الأزمة".

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