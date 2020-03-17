2020/03/17 | 21:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بمتابعة الاسواق وأسعار المواد الغذائية، لافتا الى انه سيتم محاسبة ضعاف النفوس.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم التوجيه ، بمتابعة الاسواق وأسعار المواد الغذائية من اجل محاسبة ضعاف النفوس الذين يحاولون التلاعب في رفع الاسعار مستغلين الظروف الحالية".

واشارت "قد كلفت قيادة شرطة بغداد باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للجهات الرسمية المعنية لمحاسبتهم وفق القانون".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد توجه بمتابعة الاسواق وأسعار المواد الغذائية : سنحاسب ضعاف النفوس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد توجه بمتابعة الاسواق وأسعار المواد الغذائية : سنحاسب ضعاف النفوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).