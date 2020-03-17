خلية الازمة في ديالى تعلن تسجيل اصابة حالة واحدة جديدة في المحافظة

2020/03/17 | 21:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اصابة بفيروس كورونا شمالي المحافظة.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إنه "تم ارسال عينات 8 حالات يشتبه اصابتها بفيروس كورونا، منذ يوم امس".

واضافت "ظهرت نتيجة واحدة موجبة لشخص من قضاء الخالص يبلغ من العمر ٦٧ سنة، وسبع حالات سالبة غير مصابة".

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