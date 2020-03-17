تمديد تعطيل الدوام وحظر التجوال في ذي قار الى الثلاثاء المقبل

2020/03/17 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر ، اليوم الثلاثاء ، عن تمديد قرار تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل ، حسب قرار خلية الازمة المركزية الخاص بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” تعطيل الدوام الرسمي […]

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