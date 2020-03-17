“تراتيل طائر الماء” اختزال المعنى برماد الحروب

2020/03/17 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر الحجاج/..صدر حديثا عن دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد المجموعة الشعرية الاولى ( تراتيل طائر الماء) للشاعر باسم قاسم خنجر من القطع المتوسط ضمت بين ثناياها اثنين وخمسين نصا شعريا .توزعت النصوص الشعرية بين استلهام الواقع اليومي ومجرات الذات التي توكأت تارة على ايقاع الحرية وثمنها المسلوب استدراكا لرماد انتجته خزينة […]

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