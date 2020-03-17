هل يستطيع الزرفي العبور بالعراق الى بر الامان؟

2020/03/17 | 21:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي.والزرفي هو عضو سابق في حزب الدعوة ال...

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