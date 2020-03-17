كربلاء تمدد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل

2020/03/17 | 22:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت خلية الازمة المركزية لمكافحة فايروس كورونا كربلاء ، مساء الثلاثاء ، إن الخلية قررت تمديد حظر التجوال حتلا منتصف الاسبوع المقبل .وقال رئيس خلية الازمة نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “قرار التمديد جاء من اجل حفظ سلامة المواطنين من اهالي […]

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