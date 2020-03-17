بعد “مقتل” المجندة البريطانية في التاجي .. هكذا جاء اول رد بريطاني ..

2020/03/17 | 22:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، امس عما دار في جلسة استدعائه من قبل الخارجية العراقية، بعد الضـربات التي نفذها التحالف الدولي على عدد من المقررات العسـكرية في العراق، […]

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