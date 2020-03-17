محافظ النجف يؤكد إغلاق مطار النجف الدولي بالكامل

2020/03/17 | 22:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ النجف، لؤي الياسري، الثلاثاء، اغلاق مطار المحافظة بالكامل، كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال مكتب الياسري، في بيان تلقته وكالة صدى إن “محافظ النجف لؤي الياسري أكد على ضرورة اغلاق مطار النجف الدولي بالكامل”.

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