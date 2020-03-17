نادي يوفنتوس يعلن اصابة لاعبه “ماتويدي” بفايروس كورونا

2020/03/17 | 22:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعب جديد في صفوفه بفيروس كورونا.وكان النادي الأبيض والأسود قد كشف رسميا قبل أيام إصابة لاعبه دانييلّي روجاني بفيروس كورونا، مما تسبب في دخول ما يزيد على 100 شخص من لاعبي النادي وموظفيه العزل الذاتي، كإجراء احترازي.ووفقا لبيان على الموقع الرسمي ليوفنتوس، فإن نتيجة اختبارات بليز

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