دمشق: إغلاق مقاهي الإنترنت والأندية الرياضية والمسارح تحسباً لـ كورونا

2020/03/17 | 22:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت محافظة دمشق، مقاهي الإنترنت، والأندية الرياضية، والمسارح، في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا.كما أصدرت المحافظة قراراً بإغلاق كل من صالات ألعاب #الأطفال بما فيها ضمن المراكز التجارية، وصالات

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