اعتقال إيراني وتسليمه للفرق الصحية في السليمانية

2020/03/17 | 22:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القت مفارز شرطة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن ايراني لم يقم بتعريف نفسه للفرق الصحية اثناء دخوله لاراضي اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لمديرية شرطة محافظة السليمانية، ورد لشفق نيوز، انه بهدف تنفيذ قرار حظر التجوال داخل مدينة السليمانية قامت المفارز التابعة لها والمنتشرة داخل المدينة باعتقال شخص وتسليمه الى الفرق الصحية كونه دخل الى المدينة بشكل غير قانوني ولم يقم بتعريف نفسه للفرق الصحية.

واشار البيان الى ان الشخص الايراني يدعى (پ.ن) ومن اصل ايراني وتم اعتقال في احد شوارع مدينة السليمانية وقامت مفارز شرطة السليمانية بتسليمه الى الفرق الصحية.

وطالب البيان المواطنين اذا كانت لديهم اية معلومات عن اي شخص عائد من ايران او البلدان الاخرى ولم يقم بتعريف نفسه للفرق الصحية الاتصال بالخطوط الساخنة التابعة لمديرية شرطة السليمانية وهي 104 قسم شرطة النجدة و105 قسم شرطة مكافحة الاجرام.

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