بريطانيا تستخدم هتلر من جديد

2020/03/17 | 22:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة البريطانية ضد فيروس الكورونا فليمت الشعب ليأخذ مناعة!؟ الخطة البريطانية لمكافحة فيروس الكورونا هي نفس العقلية النازية الهتلرية المؤمنة بتفوق النوع العرقي من خلال الانتقاء الطبيعي وهي تلغي من […]

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