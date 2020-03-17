نائب عن سائرون يوضح سبب دعم تحالفه لتكليف الزرفي ويؤكد: الطبقة السياسية تتغير بالانتخابات

2020/03/17 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الثلاثاء (17 اذار 2020)، ان دعم تحالفه لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة جاء لأن تحقيق مطالب الشعب يحتاج اولاً لتسمية شخصية قادرة على تحقيقها وعبر الانتخابات المبكرة اولاً.

وقال المسعودي، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور، نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "تحالف سائرون لم ولن يضع أي شرط على رئيس الوزراء المكلف مقابل تمرير حكومته في البرلمان، ولدينا محددات إن طبقها ستضمن له النجاح".

واضاف ان "المكلف برئاسة الوزراء، عدنان الزرفي كان من ضمن الأسماء المرشحة في الفترة السابقة مع محمد توفيق علاوي".

وبين ان "الزرفي كان ايضاً من بين الأسماء التي نوقشت في اللجنة السباعية الخاصة لكن اللجنة لم تستطع الوصول الى أسم ثابت لتقديمه الى رئيس الجمهورية".

وعن عمل اللجنة السباعية بين المسعودي، إن "اللجنة السباعية حكمها الوقت المخصص لها، والقوى داخلها اختلفت في التوصل الى الية لتسمية رئيس الوزراء المكلف ما بين تسميته من الخط الأول او الثاني وغيرها من الطروحات، الطروحات كانت كثيرة والوقت ضيق والجميع في اللجنة اخوة".

وأشار الى ان "المادة 76 من الدستور منحت رئيس الجمهورية صلاحية تسمية رئيس الوزراء"، مبينا ان "تسمية الزرفي هو خيار رئيس الجمهورية برهم صالح".

واكد ان "التيار الصدري يدعم الحكومات من اجل تحقيق الإصلاحات، وهو يتوزاى مع ما يقدمه رؤساءها، وهو دعم مشروط بتحقيق الإصلاح"، ماضيا بالقول "اشكلنا على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بانه لم يوجه بعقد جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة من عدمها لمحمد توفيق علاوي".

وتابع المسعودي ان "مطالب الشعب العراقي اعلى من مطالب المحتجين، والمتظاهرون طالبوا بتغيير الطبقة السياسية لانهم يعتقدون انها السبب بتراجع الوضع في العراق لانها تتقاسم السلطة على شكل مغانم".

وبين "نعتقد ان تحقيق المطالب يحتاج أولا لتسمية شخصية قادرة على تحقيق ما تريده الساحات ومن بينها مطلب إقامة انتخابات مبكرة".

واردف "لا يمكن تغيير الطبقة السياسية بدون انتخابات، يجب اولاً تغيير مجلس النواب وهو من سيقوم بتحقيق المطالب تدريجياً وباليات دستورية وهذا يتم باختيار العراقيين وهم أصحاب القول الفصل".

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

بعد ذلك، عبّر الرئيس صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

وأضاف صالح، أن "العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه"، مشيراً إلى أن "الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها".

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