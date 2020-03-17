الاتحاد الإسباني يتخذ قراره بشأن موعد انتهاء الليغا

2020/03/17 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تحدث لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن تأجيل كأس الأمم الأوروبية 2021 كاشفاً آخر التطورات والخطط المتعلقة بالفترة القادمة.

وجاء المؤتمر بعد ساعات من قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل إقامة اليورو إلى عام 2021، وهو الخبر الذي من شأنه أن يساعد بطولات الدوري في أوروبا أن تكتمل قبل بداية الصيف.

وكشف روبياليس عن رغبة قوية داخل اتحاد كرة القدم الإسباني في إكمال المسابقات بحد أقصاه نهاية شهر حزيران القادم.

وقال لويس في تصريحاته التي نشرها حساب الاتحاد الإسباني على تويتر وصحيفة ماركا : " يجب علينا إكمال بطولة الدوري الإسباني..إن أمكن قبل 30 حزيران، على الرغم من أن هذا التاريخ ليس موعداً نهائياً فنحن لا نعرف ما يحمله لنا المستقبل ولكننا سنناضل لأجل هذا الهدف".

وواصل : " نحن نعتبر أنه من الظلم إنهاء البطولة بالوقت الحالي وبالترتيب الخاص بالجولة الماضية، ورغبتنا في إكمال المسابقة يدعمها جميع رؤساء الأقاليم المختلفة وأنا أقدر ثقتهم، لكن هناك ثلاثة أمور يجب أن نعمل عليها وهي الصحة والاقتصاد والمسابقات الرياضية..يجب أن نهتم بها جميعاً، ولكننا نضع أنفسنا تحت تصرف ورؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، ونشكر موقف اللجنة الأولمبية الدولية من عدم الاستسلام للأزمة الحالية".

وطمأن روبياليس الجميع حول القوة المالية لأندية الدوري الإسباني، مؤكداً أن :"أموال حقوق البث التلفزيوني ستمنح للأندية الأكثر احتياجاً لضمان سلامتهم وقدرتهم على المواصلة".

كما أشار إلى أنه ستكون هناك دراسة لإمكانية عودة الجماهير إلى الملاعب لدعم فرقها في الفترة القادمة وأن اللعب بدون حضور جماهيري سيكون الخيار الأخير الذي سيتم اللجوء إليه، كما استبعد إمكانية لعب الموسم القادم بـ22 فريقاً، مؤكداً أنه :"يجب أن تصعد الفرق التي تستحق المشاركة في الليغا وتهبط الفرق التي ستتذيل جدول الترتيب في النهاية".

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