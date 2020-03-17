بالصور..أربيل تحتجز العشرات من السائقين وتصادر رخصهم لمخالفتهم حظر كورونا

2020/03/17 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت مديرية مرور محافظة اربيل في اقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، صور مركبات ورخص سوق قالت انها تعود لمخالفين قرار حظر التجوال في اطار منع انتشار وباء كورونا.

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