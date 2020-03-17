إجراءات احترازية وتوعوية في برطلة خوفاً من تفشي فيروس كورونا

2020/03/17 | 22:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي العالم اجمع يصارع فيروس كورونا، ودعوات للاستجابة لإرشادات منظمة الصحه العالمية، والالتزام بالقرارات الحكومية والتعاون بين الدول، من اجل الوصول الى الخلاص من هذا الفيروس.برطلة احدى المناطق في سهل نينوى تواجه فيروس كورونا بإجراءات احترازية وتوعوية لتجنب الإصابة به، والحفاظ على سلامة الناس.وبهذا الخصوص، تحدث الناشط حسين …

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